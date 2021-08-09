شكرا لقرائتكم خبر عن «ميزان» يغازل الجمهور بـ«الأكشن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ الأيام المقبلة تصوير أحداث المسلسل الدرامي «ميزان» تأليف حبيبة عبدالله وإخراج أحمد عبدالواحد، وكشفت الإعلامية حبيبة العبدالله عن خوض أولى تجاربها في الدراما التليفزيونية، بعد أن تكفلت بنسج أحداث المسلسل الدرامي «ميزان»، الذي قالت إنه يبتعد كليا عن سكة الدراما الاجتماعية، ويسير على ضوء «الأكشن» والغموض والتشويق.

وأضافت: «المسلسل يتكون من 8 حلقات، ومقرر أن يبدأ تصويره في مطلع الشهر المقبل، بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين كافة، ومتوقع عرضه في الربع الأخير من العام الجاري».

وأوضحت العبدالله أن المسلسل بطولة الفنان خالد أمين إلى جانب عدد من الفنانين منهم: عبدالله التركماني وفيصل العميري وشهد ياسين وعبدالله الطراروة وناصر الدوسري وعبدالله عبدالرضا وحسن عبدالله ومنصور البلوشي وطلال باسم.