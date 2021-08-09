شكرا لقرائتكم خبر عن رصد إلكتروني لمؤشرات صيانة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، ووفقا لأعلى معايير الجودة والتميز وكما خطط له، متطلعا في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عاما متميزا وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع.

تأهيل المدارس

وأشار الباحص إلى إطلاق تعليم المنطقة برنامجا إلكترونيا يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة سواء في محور الصيانة وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار ويمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس ورفع جاهزيتها وصولا لمحور التجهيزات المدرسية وعمليات ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية إلى المدارس للمرحلة الابتدائية بقطاعيها البنين والبنات والبالغ عدد مقرراتها مليونا و975 ألفا و224 مقررا.

الكوادر الإداريةواستقبلت مدارس المملكة كوادرها الإدارية، أمس، تمهيدا لعودة جميع الكوادر التعليمية في 14 من شهر محرم من العام 1443هـ، ويباشر الكادر التعليمي في الفترة العمليات التنظيمية الإدارية وتهيئة الأجواء ورفع الجاهزية لاستقبال الطلاب وخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية .

وشددت مكاتب التعليم على مدراء ومديرات المدارس، ضرورة التأكد من جميع الإجراءات الاحترازية وذلك حرصا على السلامة العامة، وأعمال الصيانة الوقائية والتكييف، والاهتمام بأعمال النظافة لتكون المدارس بيئة صحية وآمنة.

المقررات الدراسية

كما دعت مكاتب التعليم بضرورة الرفع بطلبات الصيانة العاجلة التي يمكن أن تعيق بدء العام الدراسي، وطالبت بحصر المقاعد والطاولات الدراسية، ومتابعة استلام المقررات الدراسية، وتسليمها للطلاب، وخاصة للطلاب المنقولين إلى مدارس الطفولة المبكرة من قطاعي البنين والبنات، والتركيز على سد أي عجز من المعلمين والمعلمات، والبدء بممارسة المهام والأدوار المطلوبة بحسب الاختصاص وذلك منذ بدء اليوم الأول، ووضع الأولويات في تلك المهام.