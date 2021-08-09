شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المجالس البلدية تحقق تطلعات القيادة في أنسنة المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بجهود المجالس البلدية، وبالدور الحيوي والهام الذي تؤديه، لتجويد الخدمات البلدية، والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة «حفظها الله»، والمساهمة في أنسنة المدن، لتحقيق صحة ورفاهية الإنسان، بالإضافة للاهتمام بالمشاريع التي تحقق جودة الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

وقدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحا عن جهود المجلس خلال العام 2020، وما اتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وجهوده في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ورفع الشمري شكره باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس ومنسوبيه.