شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح استئصال ورم نادر من فخذ مريض في مستشفى السعودي الألماني بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى السعودي الألماني بالدمام في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد استئصال ورم نادر (مرتجع) كبير الحجم من عضلات الفخذ الأيسر.

وكان المريض قد وصل مستشفى السعودي الألماني وهو يعاني صعوبة شديدة في المشي وفرد وثني مفصل الفخذ، مما كان له تأثير سلبي على نشاطه اليومي، بالإضافة إلى حدوث تشوهات في الشكل الخارجي للفخذ، ناتجة عن الزيادة الكبيرة في حجم الورم، وعلى الفور تم الكشف عليه من قِبل الفريق الطبي المتخصص الذي أكد وجود ورم في عضلات الفخذ الأيسر والإلية اليسرى، مع زحف أجزاء منه داخل الحوض، وكان قرار الأطباء هو إخضاع المريض لعملية جراحية سريعة لاستئصال الورم، وتمت العملية بنجاح بالتعاون بين قسم جراحة العظام (الدكتور عبداللطيف الصالح)، وقسم جراحة الأوعية الدموية، حيث تم استئصال الورم كليًا مع ربط كل الشرايين والأوردة المغذية له.

وبفضل الله تماثل المريض للشفاء سريعًا بعد الجراحة، وسُمح له بالخروج من المستشفى بعد الاطمئنان على عودة الحركة بشكل طبيعي إلى مفصل الفخذ الأيسر، ومعاودة السير على القدمين بكل يسر وسهولة.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الأورام (tumoral calcinosis) يعتبر من الأورام النادرة التي تصيب صغار السن، وهو يشبه إلى حدٍ كبير الأورام الخبيثة؛ لما يمثله من خطورة على الحركة، واعتماده على عدد كبير من الأوعية الدموية، مما يجعل عملية استئصاله من الجراحات الخطيرة المهددة للحياة.

ويسعى المستشفى السعودي الألماني بشكل مستمر إلى استقطاب الكفاءات المتميزة لتقديم خدمات طبية عالية المستوى تليق بسمعة المستشفى الذي يتميز بتجهيزاته الطبية الحديثة، وتقنياتها العالية.