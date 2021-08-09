شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها 89,623 وصفة دوائية خلال شهر يونيو لعام 2021، وبلغ عدد الوصفات الدوائية بمستشفى الملك خالد العام 31,088 وصفة، فيما تجاوز عدد الوصفات المصروفة بمستشفى حفر الباطن المركزي 11,465. وتخطى عدد الوصفات الدوائية بمستشفى الولادة والأطفال 29,396، ووصل عدد الوصفات بمستشفى القيصومة العام 12,322، فيما بلغ عدد الوصفات بمستشفى السعيرة العام 1,005، وتم صرف 3,178 وصفة دوائية بمستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الرعاية المديدة 1,169 وصفة.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة عالية، والتي تسهم في رضا المستفيدين.