شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. افتتاح «جسر الراكة» بعد إصلاح فواصل التمدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، مساء بعد غدٍ الأربعاء، موعدًا لافتتاح جسر «الراكة»، بداية من طريق الملك فهد باتجاه الخبر، وتقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك فهد «أسفل الجسر»، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح فواصل التمدد للجسر، بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية.

وأشار الفرع إلى استمرار إغلاق طريق الملك فهد باتجاه الخبر، وتقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك فهد «أسفل الجسر»، بداية من السبت 28 ذو الحجة، ولمدة 5 أيام، مع وجود طرق بديلة.

وأوضح الفرع أن الطرق البديلة هي طريق الخدمة باتجاه الخبر، والدوران من تقاطع طريق الملك سعود، وتقاطع طريق الأمير سلطان، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لأسباب تتعلق بالصيانة الدورية التي تجريها إدارة النقل لكل الطرق والجسور في المنطقة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر.

وطالب سائقو السيارات، ومستخدمو الطريق، بإجراء فحص مستمر لجميع فواصل التمدد المنتشرة على طول طريق الملك فهد بشكل دوري؛ للتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وعدم تعرضهم للخطر بسبب سوء فواصل التمدد والتي أصبحت تشكل خطرًا على حركة السير.

وكان فرع وزارة النقل قد أنجز تركيب 2300 وحدة إنارة، وذلك ضمن أعمال استبدال وحدات الإنارة من نوع صوديوم، إلى وحدات إنارة من نوع «LED»، بطريق «أبو حدرية - الدمام»، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة.