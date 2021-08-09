شكرا لقرائتكم خبر عن 3923 جولة على المنشآت الصحية والصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن 3,923 زيارة للمستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات العامة والتخصصية والصيدليات للنصف الأول من عام 2021، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وبلغ عدد الحملات على الصيدليات لمتابعة تسعيرة المكملات الغذائية 52 زيارة، فيما بلغ عدد الحملات على الأسنان والجلدية 36 زيارة، ووصل عدد الحملات على الأجهزة الطبية في المنشآت الخاصة 8 زيارات، وبلغ عدد الجولات التفتيشية الإلكترونية 139 جولة.

وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.