شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مواطن أخفق في بيع "الكليجا" ونجح في التسويق العقاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى المواطن سلمان الفراج، تفاصيل بدايته في العمل بمجال العقارات، دون رأس مال، بعدما أخفق في بيع الأكلة القصيمية "الكليجا".

وقال الفراج في تصريحاته لـ إم بي سي: "الوسيط العقاري يحتاج رأس مال صفر، لا يحتاج سوى جوال، وعلاقات عامة"، مؤكدًا على سهولة الأمر وأنها مهنة مربحة لمن يتمكن من مفاتيحها.

وأوضح أنه بدأ أولًا بدراسة المنطقة، والتعرف على الشوارع والأحياء والأمانات والقوانين، ليتمكن من القيام بمهمة التسويق العقاري بعد ذلك.