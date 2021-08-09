شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أوغندي زور شهادات تطعيم كورونا لمسافرين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الجهات الأمنية في أوغندا، عن ضبط شاب متهم بتزوير شهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، لعددٍ من المسافرين إلى المملكة.

وصرح نائب المتحدث باسم شرطة مدينة كمبالا، بأن المتهم زور العديد من الوثائق الخاصة بالتطعيمات، وأنه تم إيقاف عدد منهم في شهر أبريل الماضي.

وأوضح أنه عُثر معه على شهادات مزورة لفحوص وتطعيمات كورونا، وشهادات حسن سيرة وسلوك من الإنتربول.

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