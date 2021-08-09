شكرا لمتابعة خبر عن فيديو وصور.. شبان يستعرضون مهاراتهم في القيادة على حافة الهاوية بفيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

استعرض مجموعة من الشباب مهاراتهم في القيادة في المرتفعات بجبال فيفاء، وإيقاف مركباتهم على حافة الهاوية.

وتعمد الشباب ترك جزء من مركباتهم على حافة الهاوية، ليكشفوا عن مهاراتهم في طريقة إيقافهم مركباتهم على مرتفعات شاهقة.

وأثارت الصور ردود أفعال متباينة، إذ رأى البعض أنهم يمتلكون موهبة، فيما رأى آخرون أنهم مستهترون، ويعرضون حياتهم وحياة الأهالي للخطر.