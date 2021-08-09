شكرا لمتابعة خبر عن اليوم الأثنين..بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، بداية من اليوم الأثنين.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من ذلك، من تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر COVID- 19 خارج المملكة .

كما يستثنى المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من اصابتهم بالفيروس، إضافة إلى من أصيب بفيروس كورونا وحص على جرعة واحدة من اللقاح .