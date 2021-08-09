شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة:"عندما أصبحت وزيراً للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نصيحة تتعلق بعدم الانسياق خلف الشائعات، وأخذ المعلومة الصحية من مصادرها الموثوقة، و يأتي ذلك بعد ترويج شائعات عن لقاحات كورونا

وقال توفيق الربيعة:"كنت أسمع دائمًا بالتحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبحت وزيراً للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة".

وتابع:"نصيحة لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك".