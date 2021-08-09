بالفيديو.. رئيس هيئة الأمر بالمعروف: تنظيم الإخوان غرضه الوصول للحكم بإسقاط الحكام

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إن في بعض بلدان المسلمين يوجد من تشرَّبت قلوبهم واستقرَّ في عقولهم ألا إصلاح في مجتمعاتهم إلا بزوال حُكَّامهم فهذه قاعدتهم، وهم إنما يريدون أن يزول الحُكَّام حتى يصلوا إلى الحكم؛ كالتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف السند: «أن تنظيم الإخوان غرضه وقام على السياسة للوصول للحكم من خلال إسقاط الولايات الإسلامية لتقوم على أنقاضها خلافتهم المزعومة وهم قاموا على هذا المبدأ وأنشئوا هذا التنظيم وأقاموا عليهم مرشدًا هو الخليفة المرتقب لخلافتهم المزعومة وعلى كل بلد وقطر من المسلمين من يسمونه بالمراقب العام الذي سيتولى ولاية هذا البلد عند سقوط حاكمه فتصبح الولايات كلها بأيديهم».

وتابع: «ثم يأخذون على كل من ينتمي إليهم البيعة ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين مات ميتة جاهلية، ومن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، فهذه الدعوة التي تقوم عليها جماعة الإخوان هي دعوى الجاهلية».

