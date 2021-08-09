النيابة: عدم استكمال الطفل لتطعيماته الصحية يعد إيذاءً أو إهمالًا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة أن عدم استكمال الطفل لتطعيماته الصحية الواجبة يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، بحسب الفقرة 3 من المادة الثالثة لنظام حماية الطفل.

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن المادة 1 من نظام حماية الطفل نصت على حق الطفل في تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض الوراثية، معرفة الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وبحسب النيابة العامة، فإن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، مشيرة إلى أنه بحسب المادة 1 من نظام الطفل، فإن الحاجات تشمل الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وأشارت إلى الفقرة الأولى من المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتي عرفت الحاجة الصحية، بأنه كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض، وضمان حصوله على العلاج المناسب.

وطالبت النيابة العامة، بتحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن واجب تقديم الطفل للتطعيم يقع على عاتق والده، أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.