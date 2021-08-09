«لا يخدعوك».. حملة لـ«الصحة» للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #لا_يخدعوك تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتضمن الحملة مقطعًا تثقيفيًّا من خلال الـ"الفيديو" سيُنشر عبر حساب الصحة في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق ويزورونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخدع الإعلامية والبحثية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.