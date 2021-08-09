شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تضبط 791 مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24,592 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية، ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 791 مخالفة فورية، تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وأكّدت التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية، ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين، الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة كافة المتسوقين، حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصّن بجرعتين) أو ( محصّن جرعة أولى) أو (محصّن متعافي).