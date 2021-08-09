شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: وفيات الأطفال بعد تلقي اللقاح إشاعات مغلوطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 731 إصابة بفيروس كورونا المستجد و14 وفاة، فيما تماثلت 620 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 514.982 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لا صحة لما يتم تدواله من وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم اللقاح بل هي مجرد أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، لافتا إلى أن أي شخص منا يعد صمام أمان وحصنا لمجتمعنا ضد الإشاعات والأكاذيب المروجة.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا «لم يثبت أن ارتفاع الحرارة له علاقة بانخفاض إصابات كورونا، وما نشهده من انخفاض في تسجيل الحالات في المملكة يعود للتقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات».

وأضاف أن متحور دلتا من المتحورات المثيرة للقلق بسبب سرعة انتشاره، ولا تكفي معه جرعة واحدة من اللقاح بل يجب استكمال الجرعتين للوقاية منه، مشيرا إلى أن الخبراء حول العالم يصفون المرحلة الحالية بأنها مرحلة جائحة غير المحصنين بلقاح كورونا، كما أن معظم الدول التي تقدمت في إعطاء اللقاح حققت مؤشرات إيجابية.

وبين أن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة حتى هذه المرحلة 4 لقاحات ممثلة في فايزر بيونتك، اكسفورد استرازينيكا، جونسون، وموديرنا، ولم يعتمد التطعيم بلقاحي سينوفارم، وسينوفاك داخل المملكة.

وأوضح العبدالعالي أن إجمالي أعداد اللقاحات المعطاة منذ بدء التطعيم وحتى أمس 29,604,201 جرعة في أكثر من 587 موقعا للتطعيم بمختلف مناطق المملكة، منبها إلى أن 99% من إصابات كورونا الحرجة في العناية المركزة لمن لم يتلقوا اللقاح.

من جانبها أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، أن الوزارة تتطلع من جميع الشركاء والأسر تكثيف جهود التوعية بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، لافتة إلى أن عودة طلاب المرحلة الابتدائية حضوريا سيكون عند استكمال الحصانة المجتمعية أو تاريخ 30 أكتوبر.

وأكدت الشهري أن التعليم أحد أهم مؤشرات العودة الطبيعية لأي مجتمع، ومع عودة الحياة لكثير من المناشط والفعاليات والمناسبات في المجتمع السعودي، يبقى التعليم والعودة الحضورية للدراسة مطلبا مهما لاستكمال تلك العودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وبينت أن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية سيبدأ عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من اللقاح، بينما يبدأ طلبة المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بعد من خلال «مدرستي»، وطلاب رياض الأطفال عودتهم عن بعد عبر منصة «روضتي».

ويبلغ عدد طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية 3 ملايين و100 ألف طالب وطالبة، ونسبة المحصنين منهم إجمالا حتى أمس 70%، ونسبة من حصل على جرعة واحدة 45%، بينما من حصلوا على جرعتين لا تتجاوز 19%، ومحصن متعافي 6%، مشيرة إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن النماذج التشغيلية للعودة الحضورية للمدارس التي توضح رحلة الطالب خلال اليوم الدراسي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

الحالات المسجلة بحسب المناطق:

