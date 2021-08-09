شكرا لقرائتكم خبر اكتمال الإجراءات التنظيمية بالحرم المكي لاستقبال معتمري الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الاستعدادات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بدءا من اليوم وهيأت المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد أنه جرى الاستعداد المبكر من خلال تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، مؤكدا استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، حيث سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، مشيرا إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير الصحية العالمية ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جهة ثانية وفي خطوة أولية لعودة الدراسة الحضورية بين أروقة الحرم المكي الشريف، بذلت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف جهودا حثيثة بالتنسيق مع الجهات الصحية من أجل حصول طلاب المعهد على لقاح فيروس كورونا لعودة آمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح مدير إدارة المعهد صالح السلمي أنه جرى فتح رابط خاص بالطلاب للتسجيل في أخذ اللقحات اللازمة كخطوة مهمة لعودة الدراسة الحضورية.