شكرا لقرائتكم خبر صرف نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب كورونا للعاملين بالقطاع الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، بدأ صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19) من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن قدموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، وامتدادا لما توليه الحكومة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين ومنهم منسوبو القطاع الصحي، مثمنا ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفان وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، سائلا المولى -عز وجل- أن يرحمهم ويغفر لهم.

وثمن عاليا ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من أولوية ودعم غير محدود لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، مشيدا بالاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة للقطاع الصحي.

وأكد الدكتور الربيعة، أن القطاعات الصحية في المملكة بذلت جهودا كبيرة لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشاره بكل السبل والطرق العلمية والعملية، فيما رصدت الدولة ميزانيات ضخمة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي.