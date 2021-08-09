نجران أقل المناطق في مخالفات التدابير الوقائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع 21.967 مخالفة، وذلك للفترة من 22 / 12 / 1442هـ حتى 28/12/1442هـ، سجلت منطقة نجران العدد الأقل بواقع 267 مخالفة، بينما سجلت الرياض العدد الأعلى بواقع بـ7214، تلتها المنطقة الشرقية بـ3022. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 7214

الشرقية 3022

المدينة المنورة 2189

القصيم 2119

مكة المكرمة 1836

حائل 1818

الجوف 1331

الحدود الشمالية 666

تبوك 541

الباحة 334

جازان 316

عسير 314

نجران 267

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