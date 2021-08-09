شكرا لقرائتكم خبر بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت عموم الدور المؤجرة بضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح، مهيبة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام.
يذكر أن هناك عددا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.
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