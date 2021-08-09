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"العتيبي" للمرتبة الـ11 بفرع الموارد البشرية في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:26 AM

"العتيبي" للمرتبة الـ11 بفرع الموارد البشرية في مكة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية فلاج بن ماطر العتيبي إلى المرتبة الحادية عشرة في فرع الوزارة بمحافظة جدة.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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