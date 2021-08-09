محمد بن مسعود - الدمام - 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:26 AM "العتيبي" للمرتبة الـ11 بفرع الموارد البشرية في مكة "العتيبي" للمرتبة الـ11 بفرع الموارد البشرية في مكة أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بترقية فلاج بن ماطر العتيبي إلى المرتبة الحادية عشرة في فرع الوزارة بمحافظة جدة. الكلمات المفتاحية ، "العتيبي" للمرتبة الـ11 بفرع الموارد البشرية في مكة ،

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