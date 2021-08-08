السعودية | “التجارة” توضح اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، اشتراطات استخدام غرف القياس في محلات بيع الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأبرزت أن الاشتراطات اللازمة تتضمن توفير مطهرات للأيدي عند مدخل الغرف، وضمان التباعد الجسدي “متر ونصف” في منطقة الانتظار.

وكذلك المراقبة المستمرة لضمان عدم التكدس والتزام العملاء بالانتظار عند علامات التباعد، بالإضافة إلى ضمان التهوية الجيدة للغرف.