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السعودية | “التجارة” توضح اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، اشتراطات استخدام غرف القياس في محلات بيع الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وأبرزت أن الاشتراطات اللازمة تتضمن توفير مطهرات للأيدي عند مدخل الغرف، وضمان التباعد الجسدي “متر ونصف” في منطقة الانتظار.

وكذلك المراقبة المستمرة لضمان عدم التكدس والتزام العملاء بالانتظار عند علامات التباعد، بالإضافة إلى ضمان التهوية الجيدة للغرف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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