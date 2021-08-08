شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: بدء تطبيق اشتراط الحصول على الجرعة الثانية للسفر إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وأضافت الوزارة: "يستثنى من ذلك، من تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة، والمتعافون من كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم، ومن أصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح".