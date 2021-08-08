شكرا لقرائتكم خبر عن «لا يخدعونك».. حملة للتحذير من شائعات اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة اليوم، حملة توعوية تحت شعار "لا يخدعونك"، تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتتضمن الحملة مقطعا تثقيفيا من خلال الـ"الفيديو" سيُنشر عبر حساب الصحة في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق ويزورونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

‏وتأتي هذه الحملة تواصلا لجهود الصحة للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.