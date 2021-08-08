اخبار السعوديه

بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى الخارج

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى الخارج

يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

استثناءات: 

وأوضحت الداخلية، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة.

وتابعت الداخلية أن الاستثناءات تشمل كذلك المتعافين من كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، أو من أصيب بكورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا