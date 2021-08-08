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اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات

منها توفير مطهرات الأيدي عند مدخل الغرف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة اشتراطات استخدام غرف القياس في محلات بيع الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

اشتراطات: 

وأوضحت التجارة أنه يجب توفير مطهرات الأيدي عند مدخل الغرف، مع ضمان التباعد الجسدي (متر ونصف) في منطقة الانتظار.

مراقبة وتهوية: 

وكذلك المراقبة المستمرة؛ لضمان عدم التكدس والتزام العملاء بالانتظار عند علامات التباعد، وأيضًا ضمان التهوية الجيدة للغرف.

اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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