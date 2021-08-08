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شكرا لقرائتكم اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات
منها توفير مطهرات الأيدي عند مدخل الغرف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التجارة اشتراطات استخدام غرف القياس في محلات بيع الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.
اشتراطات:
وأوضحت التجارة أنه يجب توفير مطهرات الأيدي عند مدخل الغرف، مع ضمان التباعد الجسدي (متر ونصف) في منطقة الانتظار.
مراقبة وتهوية:
وكذلك المراقبة المستمرة؛ لضمان عدم التكدس والتزام العملاء بالانتظار عند علامات التباعد، وأيضًا ضمان التهوية الجيدة للغرف.
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