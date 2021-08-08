اشتراطات استخدام غرف القياس في المحلات والمولات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة اشتراطات استخدام غرف القياس في محلات بيع الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

اشتراطات:

وأوضحت التجارة أنه يجب توفير مطهرات الأيدي عند مدخل الغرف، مع ضمان التباعد الجسدي (متر ونصف) في منطقة الانتظار.

مراقبة وتهوية:

وكذلك المراقبة المستمرة؛ لضمان عدم التكدس والتزام العملاء بالانتظار عند علامات التباعد، وأيضًا ضمان التهوية الجيدة للغرف.



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