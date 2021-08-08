حساب المواطن: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة أغسطس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة لشهر أغسطس، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أغسطس.

حاسبة الدعم التقديرية:

ولفت البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

ضوابط جديدة:

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن إيقاف التسجيل مؤقتًا في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر إبريل من العام الماضي، موضحًا في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من الدعم والتي تشمل الفرد المستقل.

كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتًا في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب متابعات الخليج 365 إلى 12.7 مليون مواطن.

تفاصيل دفعة يونيو:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

تعويضات بأثر رجعي

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

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