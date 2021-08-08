الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة المرور عن ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة، بمختلف مناطق المملكة اليوم الأحد.

حملات ميدانية:

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

تعاون والتزام:

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



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