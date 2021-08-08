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ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة

في إطار الحملات الميدانية للمرور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة المرور عن ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة، بمختلف مناطق المملكة اليوم الأحد.

حملات ميدانية: 

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

تعاون والتزام: 

وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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