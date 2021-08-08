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شكرا لقرائتكم ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08
ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة
في إطار الحملات الميدانية للمرور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت إدارة المرور عن ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة، بمختلف مناطق المملكة اليوم الأحد.
حملات ميدانية:
وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.
تعاون والتزام:
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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