الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار لا يخدعونك تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات كورونا مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ،وتتضمن الحملة مقطعا تثقيفيا من خلال الـ”الفيديو” سيُنشر عبر حساب الصحة في “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة”.

توعية المجتمع:

ويأتي ذلك بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق ويزورونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

جهود الصحة:

‏وتأتي هذه الحملة تواصلًا لجهود الصحة للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.



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