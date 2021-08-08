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الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

الصحة تطلق حملة لا يخدعونك للتحذير من الشائعات حول اللقاحات

بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار لا يخدعونك تستهدف التحذير من الشائعات حول لقاحات مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ،وتتضمن الحملة مقطعا تثقيفيا من خلال الـ”الفيديو” سيُنشر عبر حساب الصحة في “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة”.

توعية المجتمع: 

ويأتي ذلك بهدف توعية المجتمع ضد المخادعين الذين يأخذون أنصاف الحقائق ويزورونها لأغراض شخصية، والكشـف عن الخـدع الإعلامــية والبحثــية التي يستخدمها مناهضو اللقاحات وأساليبهم الإعلامية التي يحاولون فيها تزييف الحقائق العلمية بهدف تضليل المجتمع.

جهود الصحة: 

‏وتأتي هذه الحملة تواصلًا لجهود الصحة للتأكيد على مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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