شكرا لقرائتكم خبر رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليونين شهريا.. والتحصين شرط أساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وزارة الحج والعمرة في استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من اليوم، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم؛ لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان.

وبين أن مراكز النقل في محطتي (كدي والششة)، ونقاط التجمع حول الحرم المكي (أجياد، باب علي، الشبيكة) جرى تجهيزها وفق إجراءات دقيقة لتطبيق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها الجهات المختصة، لاستقبال المعتمرين والمصلين من داخل وخارج المملكة، مؤكدا بأن ضيوف الرحمن الحاصلين على تصاريح الدخول للحرم المكي من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» يمكنهم دفع قيمة تلك الخدمة الاختيارية من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وذلك للحفاظ على الوقت وتلافي الانتظار في مراكز النقل.

ولفت مشاط إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يأتي منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول التي يأتي منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات (شركات العمرة، والفنادق، وشركات النقل) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الالكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الالكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، تماشيا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار الفيروس ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا واعتمرنا».

معايير خدمات النقل الآمن:







عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز الـ50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة



المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة



توفير المعقمات



التأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» قبل الصعود للحافلة



البروتوكولات الصحية لمعتمري الداخل:

التحصين شرط أساسي لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي

المعتمرون القادمون من خارج المملكة