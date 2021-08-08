، "السديس": الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسِّد اهتمام القيادة بالحرم المكي ،

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالحرم المكي الشريف.
وتفصيلاً، قال الرئيس العام لشؤون الحرمين إن صيانة الكعبة المشرفة الدورية تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بالحرمين الشريفين؛ لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.
ودعا الشيخ "السديس" لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما الله على ما يقومان به خير الجزاء، وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:49 PM
دعا لخادم الحرمين وولي العهد أن يجزيهما الله على ما يقومان به خير الجزاء"السديس": الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسِّد اهتمام القيادة بالحرم المكي
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالحرم المكي الشريف.
وتفصيلاً، قال الرئيس العام لشؤون الحرمين إن صيانة الكعبة المشرفة الدورية تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله- بالحرمين الشريفين؛ لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين.
ودعا الشيخ "السديس" لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما الله على ما يقومان به خير الجزاء، وأن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كل سوء.
، "السديس": الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تجسِّد اهتمام القيادة بالحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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