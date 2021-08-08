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اعتقلت الجهات الأمنية في أوغندا شابًا أوغندي الجنسية بتهمة تزوير شهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لعددٍ من المسافرين إلى السعودية.
ونقلت صحيفة "اندبندينت" الأوغندية عن نائب المتحدث باسم شرطة مدينة كمبالا، أن المتهم زور العديد من الوثائق الخاصة بتطعيمات كوفيد- 19 لعددٍ من المسافرين إلى السعودية، تم إيقاف تسعة منهم في شهر إبريل الماضي.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية بدأت منذ ذلك الوقت عمليات البحث والتحري عن المزور، وتمكنت أخيرًا من القبض عليه، وعُثر معه على شهادات مزورة لفحوص وتطعيمات كورونا إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك من الإنتربول.
وقال نائب متحدث الشرطة، إن المتهم كان يزور شهادات التطعيم للعديد من المسافرين حول العالم من بينهم مسافرون إلى السعودية تم إيقاف عددٍ منهم في إبريل الماضي، إلى جانب تزويره صكوك أراض وشهادات جامعية.
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:44 PM
تم إيقاف 9 منهم في شهر إبريل الماضيأوغندا.. الإطاحة بمزور شهادات "تطعيم كورونا" لمسافرين إلى السعودية
اعتقلت الجهات الأمنية في أوغندا شابًا أوغندي الجنسية بتهمة تزوير شهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لعددٍ من المسافرين إلى السعودية.
ونقلت صحيفة "اندبندينت" الأوغندية عن نائب المتحدث باسم شرطة مدينة كمبالا، أن المتهم زور العديد من الوثائق الخاصة بتطعيمات كوفيد- 19 لعددٍ من المسافرين إلى السعودية، تم إيقاف تسعة منهم في شهر إبريل الماضي.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية بدأت منذ ذلك الوقت عمليات البحث والتحري عن المزور، وتمكنت أخيرًا من القبض عليه، وعُثر معه على شهادات مزورة لفحوص وتطعيمات كورونا إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك من الإنتربول.
وقال نائب متحدث الشرطة، إن المتهم كان يزور شهادات التطعيم للعديد من المسافرين حول العالم من بينهم مسافرون إلى السعودية تم إيقاف عددٍ منهم في إبريل الماضي، إلى جانب تزويره صكوك أراض وشهادات جامعية.
، أوغندا.. الإطاحة بمزور شهادات "تطعيم كورونا" لمسافرين إلى السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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