، وزير الصحة يحذِّر: لا تسمع للشائعات فكثير منها "قاتل" ،

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حذَّر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من خطورة الشائعات، مضيفًا بأن كثيرًا من الشائعات قاتلة، ومؤكدًا أخذ المعلومات من الجهات الصحية الموثوقة.
وتفصيلاً، قال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "كنت أسمع دائمًا عن التحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبحت وزيرًا للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة". ناصحًا الجميع بأن "لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك، وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك".
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 11:21 PM
قال: خذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقةوزير الصحة يحذِّر: لا تسمع للشائعات فكثير منها "قاتل"
حذَّر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، من خطورة الشائعات، مضيفًا بأن كثيرًا من الشائعات قاتلة، ومؤكدًا أخذ المعلومات من الجهات الصحية الموثوقة.
وتفصيلاً، قال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "كنت أسمع دائمًا عن التحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبحت وزيرًا للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة". ناصحًا الجميع بأن "لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك، وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك".
، وزير الصحة يحذِّر: لا تسمع للشائعات فكثير منها "قاتل" ،
المصدر : الخليج 365
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