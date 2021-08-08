شكرا لمتابعة خبر عن استئناف العمل بمركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، استئناف العمل بمركز الخدمات الحكومية الشامل (قسم الرجال) في مقر إمارة المدينة، وذلك اعتبارًا من يوم غد.

وأكدت أن المركز سيقدم الخدمة للمستفيدين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية للحماية من فيروس كورونا الجديد.

ونبهت بأن المركز يقدم خدماته للمستفيدين المحصنين فقط حسب الحالة في تطبيق توكلنا خلال أيام العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً.