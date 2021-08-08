شكرا لمتابعة خبر عن عمالة مخالفة تحول دورات المياه إلى مخازن خضروات وفواكه بالرياض "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حولت عمالة مخالفة، دورات المياه إلى مخازن خضروات وفواكه في الرياض، مما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بإغلاق المطاعم التي تخزن بهذه الطريقة.

وظهر في تقرير برنامج "الراصد"، مطعم مخالف يخزن الأغذية والخضروات في دورات مياه، حيث تجاوز العمال الأنظمة وأصبحوا يخالفوا أمام أعين الناس.

وطالب مواطنون بتوقيع عقوبات صارمة ضد العمال المخالفين بسبب ما وصفوه استهتار بحياة زبائن المطعم، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.