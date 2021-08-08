شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف عن طعام يحسن صحة القلب على المدى البعيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن الطعام الذي يحسن صحة القلب على المدى البعيد.

وقال خالد النمر، إن الطعام الذي يحسن صحة القلب على المدى البعيد يشمل الإكثار من الخضروات والفواكه وقليل الملح، والابتعاد قدر الإمكان عن السكريات.

وأشار إلى تقليل الدهون إذا كان الكلسترول "الدهون الثلاثية مرتفعة"، والأسماك مرة واحده اسبوعياً على الأقل.