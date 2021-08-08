شكرا لمتابعة خبر عن الذيابي: اللحوم المعالجة كالنقانق والسجق والمارتديلا تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، إن اللحوم المعالجة كالنقانق والسجق والمارتديلا تعد ضارة.

وأوضح عبدالله الذيابي، أنها عالية السعرات الحرارية منخفضة القيمة الغذائية عالية الدهون والملح تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأشار طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء يُنصح ألا يتجاوز 70 جرام في اليوم.

وكان عبدالله الذيابي، قال إنه لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية.