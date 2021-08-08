شكرا لمتابعة خبر عن السجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة عقوبة بث الشائعات حيال فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمن العام عن عقوبة بث الشائعات حيال فيروس كورونا، موضحا:"يعاقب كل من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بهما معًا".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 620 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 514,982 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8334 حالة وفاة.