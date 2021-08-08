شكرا لمتابعة خبر عن الصحة : وفاة 800 شخص وإصابة آخرين بالعمى بسبب معلومات مغلوطة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والزائفة التي يروج لها البعض دون الوعي بالمخاطر والأضرار التى تنتج عنها.

وذكرت الوزارة، في فيديو توعوي، أن أكثر من 800 شخص توفوا، و5 آلاف شخص ذهبوا المستشفى بسبب المعلومات المغلوطة، و60% منهم فقدوا البصر، وذلك خلال العام الماضي، مشددة على عدم تصديق أي رسالة أو فيديو دون التحقق من صحة ما به من معلومات.

من جهته، قال بندر العصيمي، استشاري أبحاث طبية بمدينة الملك فهد الطبية، إن المعلومات المغلوطة قد تؤدي إلى نقل الفرد لغرفة العناية المركزة أو الوفاة أو إصابته بأعراض جانبية غير محمودة.

وأوضح "العصيمي" أمثلة لهذه المعلومات المغلوطة ومنها ما نشرته إحدى الصحف بأن منظمة الصحة العالمية قالت أن مزج اللقاحات اتجاه خاطئ وقد يؤدي إلى وضع فوضوي إلا أن الحقيقة أن المنظمة قالت أن مزج فايزر واسترازينيكا يعطي نتائج جيدة، مضيفة أن مزج اللقاحين بشكل شخصي ودون الرجوع للمنظمات الصحية يعد أمر فوضوي، كما نفى صحة ما تردد بشأن أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تغير الجينات، مضيفا أنها آمنة.

واختتمت وزارة الصحة رسالتها التوعوية بتوضيح أن البعض يسوق لمعلومات زائفة لتحقيق أرباح وزيادة عدد المشاهدات أو زيادة مبيعات سلع ومنتجات لصالح جهة معينة، مشددة على ضرورة التأكد من صحة الرسائل الورادة إليهم ومعرفة من كتبها والتحقق من مصدرها وتاريخها.