شكرا لمتابعة خبر عن حدوث الاقتران السطحي لهلال شهر محرم بالنسبة لمدينة مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن مركز الفلك الدولي عن حدوث الاقتران السطحي لهلال شهر محرم بالنسبة لمدينة مكة المكرمة الآن في الساعة 15.19 بتوقيت "غرينتيش".

وأوضح المركز أن المدة بين الاقتران وغروب الشمس اليوم لا تسمح برؤية الهلال من المنطقة العربية لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

وتتم رؤية الهلال يوم الأحد 8 أغسطس 2021 ويوم الإثنين 9 أغسطس2021، باستخدام برنامج المواقيت الدقيقة باعتماد معيار عودة.