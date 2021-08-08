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بالفيديو.. استشاري يحذر من آثار المتحور دلتا على غير الملقحين

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الرياض - محمد عبدالله - شدد استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية، الدكتور عارف العمري، على ضرورة الحرص على تلقي اللقاح المضاد لفيروس المستجد.

وأشار العمري، في تصريحات له عبر قناة "الإخبارية"، إلى أن المتحور "دلتا" يعد الأسرع انتشارًا وله أضرار كبيرة على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية أن اللقاحات التي يتم إعطاؤها في لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس وسلالاته المتحورة ومن ضمنها المتحور "دلتا".

وبيّن الدكتور عارف العمري، إلى أنه يوجد حتى الآن 4 متحورات معروفة منذ بداية الجائحة حتى الآن، وهما دلتا وألفا وميتا وجاما.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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