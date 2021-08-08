البلاك بورد بجامعة تبوك.. آلية تسجيل الدخول وإدارة الحساب الشخصي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت عمادة التعليم عن بُعد بجامعة تبوك، آلية تسجيل الطلاب بنظام البلاك بورد وإدارة حساباتهم الشخصية لمتابعة مقرراتهم الدراسية.

وأوضحت، أنه يمكن للمستفيد تسجيل الدخول إلى نظام البلاك بورد من خلال الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصتين بحسابه الخاص في نظام البلاك بورد، و ذلك من خلال التأكد من القيام بالخطوات التالية:

- الدخول المباشر إلى موقع Blackboard System بجامعة تبوك (من هنا).

- تسجيل الدخول بإدخال المعلومات المطلوبة ممثلة بـ:

- اسم المستخدم: يمثل رقم الجامعة أو عنوان البريد الإلكتروني للطالب.

- رقم المرور مضاف إلى رقم هوية الطالب السعودي، وبالنسبة للطلبة غير السعوديين يجب إدخال رقم إقامتهم.

- اضغط على أيقونة (حفظ)

- بعد ذلك يتوجه الطالب إلى صفحة الخدمات الإلكترونية والتي من خلالها يستطيع الطالب الاطلاع على كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة.

- يمكنك التبديل إلى فصول لكل طالب.

- تسجيل الأماكن الأكاديمية التي يرغب الطالب في التسجيل بها، ويمكنك الاستفادة من الدليل الإلكتروني.

وأشارت عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة تبوك، أنه يمكن التواصل مع نظام البلاك بورد الخاص بجامعة تبوك للتعلم عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

- الدخول المباشر إلى موقع Blackboard System بجامعة تبوك.

- أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المقدم.

- ثم أدخل كلمة المرور في الحقل المقدم.

- بعد ذلك، انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول).

ما هو نظام البلاد بورد؟

وأوضحت عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة تبوك، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن البلاك بورد هو عبارة عن نظام تفاعلي متكامل لإدارة عملية التعلم في المؤسسة التعليمية، يسهل أداء المهام اليومية للمعلم والطالب على حد سواء.

وأضافت أن نظام بلاك بورد، يوفر مجموعة من الأدوات تتيح للمعلم بناء المقررات الإلكترونية المتكاملة ونشر الإعلانات، كما تمكنه من تقييم الطلاب عن طريق الاختبارات والواجبات والمهام المختلفة وتقديم الدرجات والنتائج أولا بأول.

وأشارت أيضًا، إلى أن المنصة تسمح بالتفاعل بين كافة أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب خارج القاعة وأوقات الدوام الرسمية عن طريق المنتديات و الفصول الافتراضية وغرف الحوار والرسائل الإلكترونية.

جامعة تبوك تحصل على جائزة بلاك بورد الدولية

وفي يوليو الماضي، فازت جامعة تبوك ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجائزة "بلاك بورد" للتميز الدولية للعام 2021 عن فرع الجائزة في "قيادة التغيير"، التي شارك فيها 130 مرشحًا يمثلون 17 دولة مختلفة.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي الشمري، أن الفوز بهذه الجائزة يؤكد تميز منظومة التعليم والتعلم الإلكتروني في جامعة تبوك ويترجم قصص نجاح الجامعة في مجال التعليم عن بعد والتأثير البارز لخطط التدريب ونقل المعرفة، وما صاحبها من تطوير وتصميم وتطبيق أدوات وتقنيات وبرمجيات مبتكرة ساعدت على تحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.

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