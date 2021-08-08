بدء أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة بإشراف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الحكومية ذات العلاقة، امتدادًا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العناية الدائمة بالبيت العتيق وتعظيمه والمحافظة على عناصره بأبهى حلتها.

وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للعناية ببيت الله الحرام.

وأشار الجدعان إلى أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف على تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملين على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات، وفق أفضل المواصفات العالمية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية يشرف منذ إنشائه عام 1438هـ على مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتوسعة السعودية الكبرى للمسجد الحرام، ومشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، بالإضافة إلى مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها، علمًا بأن المكتب قد تولى الإشراف على أعمال الصيانة الدورية السابقة لعناصر الكعبة المشرفة التي تمت في شوال 1440هـ, يونيو2019م.