130 شركة ومؤسسة تستقبل مليوني معتمر شهريا

مع رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم الإثنين إلى 2 مليون معتمر شهريًا، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني علي العميري، إن الحركة الاقتصادية ستشهد عودة قوية مع دخول أول مجموعة من المعتمرين فالأعداد التي تم رفعها ستساعد في تحقيق الانتعاش المأمول لمكة والمدينة.

إشراف مباشر

وأشار العميري إلى أن 130 شركة ومؤسسة عمرة تأهلت لاستقبال المعتمرين مع غرة محرم، وذلك بتجهيز الموظفين والكوادر الوطنية من أبناء وبنات دوت الخليج بأخذ دورات للتعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز معهم في المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.

خدمة مميزة

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة: تتميز شركات ومؤسسات العمرة بخبرة كبيرة وتمتلك أسطولا من النقل والفنادق والموظفين القادرين على الاستجابة في كل وقت وتقديم الخدمة المميزة خلال 24 ساعة.

وأضاف: ستشهد عدد من الأبراج والفنادق المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انتعاشًا ملحوظًا خلال الأشهر الأولى من عودة معتمري الخارج وزيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 60%. وأشار إلى أن الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية وجميعها ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري ولبس الكمامة وغيرها.

العمرة 2020

5.822.942 معتمرا

69.60% نسبة الانخفاض عن 2019

12.85% نسبة السعوديين من إجمالي المعتمرين

66.08% المعتمرون من الخارج

33.92% المعتمرون من الداخل

3.848.025 المعتمرون القادمون من الخارج

1.974.917 المعتمرون من الداخل