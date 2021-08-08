انقطاعات للطرق وانهيارات بأمطار جازان

أعاد تمدد المد الرطوبي غزارة أمطار جازان اليومين الماضيين، والتي تبلغ ذروتها منذ 3 أسابيع ماضية، في وقت هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية، ونشاط للرياح الهابطة، وتساقط البرد، وجريان للأودية والشعوب.

أضرار مختلفة

وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظات جازان، في أضرار متفاوتة ممثلة في: انقطاعات كهربائية امتدت إلى ساعات طويلة في بعض القرى، وارتفاع منسوب المياه بالطرق والأحياء، وقطع الطرق في القرى الجبلية، وانهيارات جبلية، وسط استنفار الجهات المختصة.

ورصدت «دوت الخليج»، ارتفاع منسوب المياه بشوارع أبوعريش، وغرق شارع سوق الذهب، ومباشرة عمال البلدية فتح مواقع تصريف الأمطار.

مواقع متضررة

وفي صبيا، وقفت البلدية والمجلس البلدي على عدة مواقع متضررة، ومعاينة ومعالجة الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار. وواصلت بلدية الدائر إزالة الانهيارات الصخرية، وفتح الطرق المقطوعة.

وأكد الراصد الجوي بجازان علي مشهور لـ«دوت الخليج»، تركز فرص الأمطار على مرتفعات جازان، وعودة الحالة الواسعة لنشاط الأمطار بدءًا من الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظات جازان تعود إلى تمدد المد الرطوبي القادم من القرن الإفريقي، مع نشاط منخفض البحر الأحمر، والذي ساهم في نسبة الرطوبة على أجواء جازان، وكونت عواصف رعدية ماطرة.

الشقيق تتصدر

وكشف مركز الأرصاد الوطني، أن مركز الشقيق تصدر كمية الأمطار بنسبة 45 ملم، يليه ضمد بـ34.9 ملم، وهروب ثالثا بـ22.1 ملم، وبيش رابعًا بـ20.4 ملم، والمجنة بـ16 ملم، وجاءت فيفا أقل المواقع كمية أمطار بـ3.2 ملم، وعثر بـ5.6 ملم، وجبل نعشاو بـ5.8 ملم، والداير بـ6.1 ملم، وصبيا بـ7.4 ملم.

رياح مغبرة

وتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن تستمر احتمالات هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأن تنشط الرياح الشمالية على نواحي نجران وشرقي منطقتي عسير والباحة قد تثير بعض الغبار.

كما توقع خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق، مع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان. وستكون هناك رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير والمدينة المنورة ونجران وجنوب غرب الرياض وشمال المنطقة الشرقية.