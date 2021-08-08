أنهت إدارة تعليم القريات استعداداتها لبداية عام دراسي جديد بميزانية تشغيلية تجاوزت 100 مليون ريال شملت إنشاء مبنى إدارة تعليم جديدة ومبنيين حكوميين هما مجمع الملك عبدالله والابتدائية الواحدة والعشرون وعمليات تشغيل وصيانة وإنشاء فصول للطفولة المبكرة. وقال مدير تعليم القريات الدكتور محمد الثبيتي لـ«دوت الخليج»، إنه جرى العمل على صيانة وتعقيم المباني المدرسية والتعليمية بالمحافظة وفق خطة نموذجية تمهيداً لاستقبال الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري مع بداية العام الدراسي، حيث تم توجيه كافة فرق الصيانة والنظافة لاستكمال أعمالها وفق الخطة المجدولة.



كانت هذه تفاصيل خبر 100 مليون ريال لتعليم القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.