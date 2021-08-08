6 آلاف زيارة للإصلاحيات

وأوضح التقرير أن إجمالي مناشط مكاتب الدعوة في الخارج في مجال الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظة، وكانت المناشط الدعوية والدروس والمحاضرات بلغت 320.176 درسا.
وفيما يخص الدورات المقدمة في الخارج أوضح التقرير أن عدد الدورات بلغ 2007، والملتقيات 155، وبلغ عدد الندوات العلمية 7128 ندوة، والبحوث 4898 بحثا علميا.
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