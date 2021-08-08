مليون قضية نظرتها المحاكم والأحوال الشخصية تتصدر

القضايا المنظورة
1441
175.246 دعوى عامة
21.788 إنهاء عام
197.034 إجمالي
1442
138.914 دعوى عامة
1.443 إنهاء عام
140.357 إجمالي
2 - قضايا الأحوال الشخصية
1441
159.504 إنهاءات الأحوال الشخصية
71.948 دعوى أحوال شخصية
231.452 إجمالي
1442
149.356 إنهاء الأحوال الشخصية
93.287 دعوى أحوال شخصية
242.643 إجمالي
3 - القضايا الجزائية
1441
103.648 حق عام
25.226 حق خاص
128.874 إجمالي
1442
68.799 حق عام
52.581 حق خاص
121.380 إجمالي
4 - القضايا التجارية
1441
1442
2.410 تجاري - توريد
1.510 تجاري - عقود
1.085 تجاري - بيع
695 تجاري - مقاولة
555 تجاري - إجارة
244 تجاري - طلبات قضائية
200 تجاري - أتعاب محاماة
189 تجاري - دعوى
152 تجاري - مكاتب ومحلات تجارية
89 تجاري - نقل
44 تجاري - إعلان
38 تجاري - سمسرة
37 الشركات الواردة في الفقه
29 تجاري - الشركات النظامية
25 تجاري - بيع مؤسسة
18 تجاري - وكالات
13 تجاري - شراء لأجل البيع
9 تجاري - كفالة
7 تجاري - حوالة
7 تجاري - ملكية فكرية
6 تجاري - تجارة بحرية
5 تجاري - إفلاس
2 غير مصنف
7.369 إجمالي
3.440 تجاري - توريد
2.672 تجاري - بيع
1.820 تجاري - مقاولة
1.363 تجاري - إجارة
579 تجاري - مكاتب ومحلات تجارية
505 تجاري - عقود
464 الشركات الواردة في الفقه
196 تجاري - دعاوى
151 تجاري - نقل
133 تجاري - أتعاب محاماة
111 تجاري - طلبات قضائية
102 تجاري - سمسرة
74 تجاري - إعلان
11.859 إجمالي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.