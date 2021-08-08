مليون قضية نظرتها المحاكم والأحوال الشخصية تتصدر

نظرت المحاكم خلال 1441 - 1442 نحو 1.080.968 مليون قضية، تصدرتها قضايا الأحوال الشخصية بـ474.095 قضية، تلتها القضايا العامة بإجمالي 337.391 قضية، بينما حلت القضايا الجزائية ثالثا بـ250.254، ثم القضايا التجارية بـ19.228 قضية. القضايا المنظورة 1441 175.246 دعوى عامة 21.788 إنهاء عام 197.034 إجمالي 1442 138.914 دعوى عامة 1.443 إنهاء عام 140.357 إجمالي 2 - قضايا الأحوال الشخصية 1441 159.504 إنهاءات الأحوال الشخصية 71.948 دعوى أحوال شخصية 231.452 إجمالي 1442 149.356 إنهاء الأحوال الشخصية 93.287 دعوى أحوال شخصية 242.643 إجمالي 3 - القضايا الجزائية 1441 103.648 حق عام 25.226 حق خاص 128.874 إجمالي 1442 68.799 حق عام 52.581 حق خاص 121.380 إجمالي 4 - القضايا التجارية 1441 1442 2.410 تجاري - توريد 1.510 تجاري - عقود 1.085 تجاري - بيع 695 تجاري - مقاولة 555 تجاري - إجارة 244 تجاري - طلبات قضائية 200 تجاري - أتعاب محاماة 189 تجاري - دعوى 152 تجاري - مكاتب ومحلات تجارية 89 تجاري - نقل 44 تجاري - إعلان 38 تجاري - سمسرة 37 الشركات الواردة في الفقه 29 تجاري - الشركات النظامية 25 تجاري - بيع مؤسسة 18 تجاري - وكالات 13 تجاري - شراء لأجل البيع 9 تجاري - كفالة 7 تجاري - حوالة 7 تجاري - ملكية فكرية 6 تجاري - تجارة بحرية 5 تجاري - إفلاس 2 غير مصنف 7.369 إجمالي 3.440 تجاري - توريد 2.672 تجاري - بيع 1.820 تجاري - مقاولة 1.363 تجاري - إجارة 579 تجاري - مكاتب ومحلات تجارية 505 تجاري - عقود 464 الشركات الواردة في الفقه 196 تجاري - دعاوى 151 تجاري - نقل 133 تجاري - أتعاب محاماة 111 تجاري - طلبات قضائية 102 تجاري - سمسرة 74 تجاري - إعلان 11.859 إجمالي



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