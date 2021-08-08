اخبار السعوديه

جسور بلا مشاة

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130 شركة ومؤسسة تستقبل مليوني معتمر شهريا

مع رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم الإثنين إلى 2 مليون معتمر شهريًا، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة...

1e09d1cee8.jpg مكة المكرمة: فهد الإحيوي
6cabfb1bba.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ
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البنفسجي يكسو جبال وسفوح السروات

انطلقت مبادرة اللافندر كفكرة لمهندس شاب من محافظة النماص بمنطقة عسير منذ عام، وبادرت محافظة البشائر إلى تطبيقها فعليًا لكون الضُرم...

icon-byline.pngأبها: غلا أبوشرارة
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ
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انقطاعات للطرق وانهيارات بأمطار جازان

أعاد تمدد المد الرطوبي غزارة أمطار جازان اليومين الماضيين، والتي تبلغ ذروتها منذ 3 أسابيع ماضية، في وقت هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة...

icon-byline.pngجازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

100 مليون ريال لتعليم القريات

أنهت إدارة تعليم القريات استعداداتها لبداية عام دراسي جديد بميزانية تشغيلية تجاوزت 100 مليون ريال شملت إنشاء مبنى إدارة تعليم جديدة...

icon-byline.pngالقريات: دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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