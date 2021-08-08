جسور بلا مشاة

130 شركة ومؤسسة تستقبل مليوني معتمر شهريا مع رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين بداية من اليوم الإثنين إلى 2 مليون معتمر شهريًا، قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> البنفسجي يكسو جبال وسفوح السروات انطلقت مبادرة اللافندر كفكرة لمهندس شاب من محافظة النماص بمنطقة عسير منذ عام، وبادرت محافظة البشائر إلى تطبيقها فعليًا لكون الضُرم... أبها: غلا أبوشرارة أبها: غلا أبوشرارة 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> انقطاعات للطرق وانهيارات بأمطار جازان أعاد تمدد المد الرطوبي غزارة أمطار جازان اليومين الماضيين، والتي تبلغ ذروتها منذ 3 أسابيع ماضية، في وقت هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة... جازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان جازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

100 مليون ريال لتعليم القريات أنهت إدارة تعليم القريات استعداداتها لبداية عام دراسي جديد بميزانية تشغيلية تجاوزت 100 مليون ريال شملت إنشاء مبنى إدارة تعليم جديدة... القريات: دوت الخليج القريات: دوت الخليج 29 ذو الحجة 1442 هـ 29 ذو الحجة 1442 هـ

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